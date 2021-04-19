В Южно-Сахалинске автобус с пассажирами улетел в кювет. Видео © УГИБДД России по Сахалинской области

В Южно-Сахалинске произошла авария с участием рейсового автобуса № 117, перевозившего пассажиров. Сообщение о происшествии разместило УГИБДД России по Сахалинской области.

Фото © t.me / sakhcom

ДТП произошло около семи утра по местному времени (23:00 мск). Согласно предварительной версии, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус упал на бок в кювет. По словам очевидцев, пострадало шесть пассажиров. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил выяснить обстоятельства ДТП.

"Поручил Министерству здравоохранения оказать пострадавшим всю необходимую помощь, а Министерству транспорта взять на особый контроль установление причин аварии", — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Ранее Лайф писал о том, что бензовоз влетел прямо в такси, зацепив автобус.

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