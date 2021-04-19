"Очень рискованно разрушать целую футбольную систему": Булыкин — о закате Лиги чемпионов и создании Суперлиги

"Лига чемпионов давно себя зарекомендовала как интересный турнир, в котором можно хорошо заработать" , — начал разговор Булыкин. — " Но, видимо, это не устраивает топ-клубы и сейчас мы наблюдаем противостояние этих клубов с УЕФА и ФИФА. Мне, как человеку футбольному, не хотелось, чтобы терялась целостность футбола. Я не уверен, что создание Суперлиги для избранных клубов пойдёт на пользу европейскому и мировому футболу".

"Я за то, чтобы дальше продолжалось всё, как есть сейчас. Ну, допустимо, к примеру, перераспределить финансовые потоки, как кому удобно, ведь понятно, что во главу угла ставится финансовая составляющая, но разрушать целую футбольную систему очень рискованно. Уже много лет весь европейский футбол связан между собой: и национальные чемпионаты, и Лига чемпионов, и Лига Европы. Так что я против таких глобальных перемен. Я, как бывший футболист, хочу, чтобы футбол оставался единым целым для всех, а не делился по кастам".