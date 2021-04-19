"Идея противоречит базовым ценностям футбола": РПЛ выступила против создания Суперлиги

"Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересов подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное сообщество, — цитирует Прядкина пресс-служба РПЛ. — Процесс реформирования еврокубков уже проходит под эгидой УЕФА, ведётся спокойный профессиональный диалог с участием всех заинтересованных сторон. Мы выступаем за аккуратный эволюционный подход, который должен улучшить, а не разрушить существующую систему".