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"Идея противоречит базовым ценностям футбола": РПЛ выступила против создания Суперлиги

Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин выступил с заявлением после новостей о создании Суперлиги.

19 апреля 2021, 08:35
<p>Фото © Станислав Красильников / ТАСС</p>

Фото © Станислав Красильников / ТАСС

Президент РПЛ Сергей Прядкин поддержал позицию УЕФА.

"Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересов подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное сообщество, — цитирует Прядкина пресс-служба РПЛ. Процесс реформирования еврокубков уже проходит под эгидой УЕФА, ведётся спокойный профессиональный диалог с участием всех заинтересованных сторон. Мы выступаем за аккуратный эволюционный подход, который должен улучшить, а не разрушить существующую систему".

В Суперлиге будут выступать "Арсенал", "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Интер", "Ювентус" и "Милан". Также к ним должны присоединиться ещё восемь клубов, какие именно, пока не уточняется. В свою очередь УЕФА грозится дисквалифицировать выше упомянутые команды из всех еврокубков.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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