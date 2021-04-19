"Идея противоречит базовым ценностям футбола": РПЛ выступила против создания Суперлиги
Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин выступил с заявлением после новостей о создании Суперлиги.
Фото © Станислав Красильников / ТАСС
Президент РПЛ Сергей Прядкин поддержал позицию УЕФА.
"Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересов подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное сообщество, — цитирует Прядкина пресс-служба РПЛ. — Процесс реформирования еврокубков уже проходит под эгидой УЕФА, ведётся спокойный профессиональный диалог с участием всех заинтересованных сторон. Мы выступаем за аккуратный эволюционный подход, который должен улучшить, а не разрушить существующую систему".
В Суперлиге будут выступать "Арсенал", "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Интер", "Ювентус" и "Милан". Также к ним должны присоединиться ещё восемь клубов, какие именно, пока не уточняется. В свою очередь УЕФА грозится дисквалифицировать выше упомянутые команды из всех еврокубков.
Футбол. Интересное по теме
Выбор редакции
Футбольный переворот: 12 топ-клубов Европы объединились в Суперлигу
"Всё будет хорошо!": Сёмин, Малафеев, Билялетдинов и Фигу оценили шансы сборной России на Евро-2020
Трое российских альпинистов пропали без вести в Гималаях
В России расширили льготную ипотеку для семей с детьми на строительство частных домов
В МИД Чехии сочли чрезмерной реакцию России на высылку дипломатов
Комментариев: 0