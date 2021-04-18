"Всё будет хорошо!": Сёмин, Малафеев, Билялетдинов и Фигу оценили шансы сборной России на Евро-2020

Пока российскую футбольную общественность больше заботят проблемы дня сегодняшнего, мы решили заглянуть чуть-чуть в будущее. Совсем скоро стартует Евро-2020. Важнейший старт для нашей сборной, которая за последние месяцы с учётом результатов слышала о себе куда больше плохого, нежели хорошего. Тем не менее Юрий Сёмин, Динияр Билялетдинов, Вячеслав Малафеев и португалец Луиш Фигу в наших парней верят. Об этом они рассказали Лайфу.

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— Хорошие шансы, нормальные. Я думаю, что можно играть и сборная России при правильном подходе футболистов к определённым матчам может показывать достаточно хороший футбол и обыгрывать сильные сборные, — уверяет легенда "Зенита" и бывший вратарь национальной сборной Вячеслав Малафеев. — Мы в своих будем стенах, и я думаю, что это даст ещё один дополнительный толчок, как на чемпионате мира.

Юрий Сёмин же как тренер с первых секунд общения затронул важную тему — подготовку футболистов к чемпионату, которой предстоит заниматься Станиславу Черчесову и его помощникам.

— Для Черчесова очень важно провести перед чемпионатом хорошие сборы, чтобы команда была вместе и получила определённую нагрузку, ту, которую даёт Черчесов. И я думаю, что всё будет хорошо! — отметил экс-наставник московского "Локомотива".

Сам Сёмин собирается посетить матчи Евро-2020, однако заверил нас, что зависеть это будет от ситуации с коронавирусом. На подготовку к турниру внимание обратил и один из бывших подопечных Юрия Павловича Динияр Билялетдинов, который тоже не один год провёл в составе сборной и знает, что такое крупные турниры.

— У нас мы знаем, как команда умеет готовиться к форумам. Так что будет достаточно времени, если всё будет грамотно сделано, то можем ожидать хороший результат от команды, — отметил Билялетдинов.

"Бельгию хлопнем?" — поинтересовались мы у экс-игрока сборной, который не понаслышке знает, что такое играть против "красных дьяволов", ныне занимающих первую строчку мирового рейтинга.

— А почему нет? Бельгия тоже сейчас не какой-то суперсоперник. Все оступаются, все играют невнятно. Опять же повторю: надо грамотно подготовиться, — подытожил Билялетдинов.

Куда более осторожен в прогнозах относительно нашей сборной был легендарный Луиш Фигу. К фаворитам команду Черчесова он не отнёс, но и совсем расстраивать россиян не стал. Кстати, полное интервью обладателя "Золотого мяча" 2000 года Лайфу можно почитать здесь.

— Я думаю, ваша сборная — не главный претендент на победу на Евро, но это не значит, что Россия не может показать фантастическую игру. Очень важно, как ты начнёшь групповой этап. И если ты пройдёшь первого соперника, то может случиться абсолютно всё. Я думаю, теоретически фавориты на Евро — такие команды, как Франция, Португалия, Испания. Но аутсайдеры всегда могут преподнести сюрпризы, — отметил Фигу.

Как итог, все эксперты уверены в одном: наша сборная способна удивить и сыграть более чем хорошо. Важное значение будет иметь подготовка, которая включает в себя сборы и два контрольных матча — против Польши и Болгарии. После этого можно будет делать первые выводы. Однако всё по своим местам расставит игра. До 12 июня чуть меньше двух месяцев. Самое время начинать всеми силами верить в нашу сборную!

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