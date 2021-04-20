Убийцу, изнасиловавшего и задушившего нижегородскую школьницу, отправили в тюрьму на 19 лет

Мужчину, который изнасиловал и убил школьницу в Нижнем Новгороде, приговорили к 19 годам тюрьмы. Видео © LIFE

Убийца 13-летней Маши Ложкарёвой, которая 1 августа 2018 года уехала кататься на велосипеде и пропала, получил 19 лет в колонии строгого режима. Лайф побывал на заседании суда в Нижнем Новгороде, а также пообщался с отцом убитой девочки.

Заседание проходило в закрытом режиме. В ходе процесса обвиняемый 44-летний Дмитрий Синицын отрицал свою вину, однако суд счёл все доказательства и собранные улики убедительными.

"Вина подсудимого доказана. Он получил адекватное наказание, с которым я лично согласен", — сказал отец убитой школьницы Владимир Ложкарёв.

13-летняя девочка пропала в августе 2018 года. Она отдыхала на даче у папы и поехала кататься на велосипеде, но домой Маша так и не вернулась, а её телефон оказался недоступен. В первый вечер родные искали ребёнка своими силами, а на следующий день к поискам подключились полицейские и волонтёры. Они прочесали все леса и водоёмы в округе, а также опросили местных жителей, но результатов это не принесло. За любую информацию о пропавшей школьнице объявили вознаграждение в полмиллиона рублей. А спустя год был задержан подозреваемый — ранее судимый житель Кстовского района Дмитрий Синицын, который освободился по УДО всего за полтора месяца до исчезновения Маши.

Сначала задержанный мужчина активно оказывал содействие следователям, но через какое-то время начал всё отрицать. Место, где спрятано тело девочки, он называть отказался, поэтому останки Маши Ложкарёвой не найдены до сих пор.

"Одно большое дело сделано — общество от этого человека ограждено. Второе большое дело теперь — продолжать поиски тела Маши", — добавил Владимир Ложкарёв.

Напомним, 13-летняя школьница пропала летом 2018 года. Она уехала кататься на велосипеде и исчезла. Позже следствие установило, что Дмитрий Синицын напал на ребёнка у дороги и унёс в безлюдное место, где надругался и задушил.

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