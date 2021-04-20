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Вместо тюрьмы в психушку: жестоко расправившегося с дочками сожительницы рыбинского маньяка признали невменяемым

Окончательную точку в деле поставит ярославский суд.

20 апреля 2021, 11:38
<p>Рыбинский маньяк Виталий Молчанов. Фото © Соцсети</p>

Рыбинский маньяк Виталий Молчанов. Фото © Соцсети

Главное следственное управление СК России попросило отправить на принудительное лечение жителя Рыбинска Виталия Молчанова, которого обвиняют в убийстве и изнасиловании детей сожительницы.

"По версии следствия, мужчина имеет психическое расстройство, что лишало его в период, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", — пояснили в пресс-службе ярославского облсуда.

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Окончательную же точку в деле поставит суд. Если суд признает Молчанова невменяемым, что уже сделало следствие, то его отправят на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Вероятнее всего, он будет находиться там пожизненно.


Как сообщал Лайф, о жутком убийстве в Рыбинске двух девочек 8 и 14 лет в полицию их мать сообщила сама. Тела она нашла, вернувшись с работы. Сожитель, который был судим за изнасилования, после убийства сбежал. По версии следствия, 40-летний Виталий Молчанов надругался над детьми и жестоко расправился. При этом на странице подозреваемого в соцсетях были найдены многочисленные шутки про смерть и убийства.

Силовики о нём даже не знали. Рыбинский маньяк досрочно вышел из тюрьмы почти за год до расправы над детьми, но на учёт так и не встал

Силовики о нём даже не знали. Рыбинский маньяк досрочно вышел из тюрьмы почти за год до расправы над детьми, но на учёт так и не встал

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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