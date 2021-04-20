"Главное в нём — человек": Володин пообещал интересное послание Путина Федеральному собранию — видео

Большой спектр вопросов будет посвящён достоянию людей и проблемам, с которыми они столкнулись во время пандемии.

Володин пообещал интересное послание президента Путина Федеральному собранию. Видео © LIFE

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, чем может быть наполнено послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, и уточнил, что оно будет интересным.

"Мы всегда рассматриваем послание с позиции реализации задач, и, конечно, президент затронет темы, которые волнуют людей. Это первое послание после ситуации, связанной с пандемией, и, наверное, тема эта будет обязательно звучать", — сказал Володин Лайфу.

Он уточнил, что сейчас один депутат находится на больничной койке, но было и так, что более 30 человек из Госдумы одновременно оказывались на больничном.

Председатель нижней палаты парламента заметил, что послание затронет большой спектр вопросов, связанных с достоянием людей, а также проблемами, с которыми они столкнулись во время пандемии. Кроме того, прозвучит тема поддержки экономики.

"Думаю, что послание будет интересным. Оно затронет тот период, который мы прошли, спектр может быть совершенно разным, но главное в нём — человек, потому что это политика нашего государства", — добавил Володин.