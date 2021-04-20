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В оперштабе пока не приняли решение о возобновлении полётов на курорты Египта

Скорое открытие рейсов обсуждалось накануне.

20 апреля 2021, 11:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса в России пока не принимали решение о возобновлении авиасообщения с египетскими курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх.

"В настоящий момент оперативным штабом не принято решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта. Если такое решение будет принято, о нём будет сообщено дополнительно", — отметили в штабе.

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Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что в ближайшем будущем планируется возобновить чартерные рейсы из российских городов в аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха. По словам политика, вопрос практически решён. Также глава МИД Сергей Лавров выразил надежду на скорое возобновление рейсов из России на курорты Египта. По мнению министра, у двух стран есть хорошие перспективы в области туризма.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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