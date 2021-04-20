Врач раскрыла опасность использования шампуней-бальзамов

Шампуни два в одном, которые должны включать в себя и эффект от использования бальзама, не могут в полной мере заменить результат от применения двух таких самостоятельных средств. Более того, подобные продукты могут ухудшить качество волос. Об этом рассказала дерматолог и трихолог Юлия Галлямова в беседе с телеканалом "Звезда".

Она подчеркнула, что шампунь и бальзам выполняют абсолютно разные функции. Так, задача первого заключается в том, чтобы удалить излишки кожного сала с поверхности волос, в процессе чего может быть смыта липидная прослойка, предотвращающая испарение влаги. А бальзам призван восстановить эту плёнку, а также защитить волосы от ультрафиолета и других неблагоприятных воздействий окружающей среды.

"Когда мы используем два в одном, конечно, теряются эти свойства. Смывая жир, нельзя восполнить эти липидные прослойки, поэтому некоторые свойства бальзама мы теряем, что не очень хорошо. Поэтому когда кто-то пользуется шампунем два в одном, то понимает, что с бальзамом волосы всё равно по качеству лучше", — отметила Галлямова.

Она, однако, добавила, что никаких научных исследований по этому поводу не проводилось.

Ранее трихолог назвал самую опасную для здоровья волос причёску. Специалист посоветовал тщательнее подходить к выбору резинок и заколок, а также правильно выбирать шампунь.

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