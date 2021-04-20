"Вы с ума посходили?": Менеджер объяснил заявления о тяжёлой болезни Верки Сердючки

Известный украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, не борется ни с каким серьёзным заболеванием, у него попросту проблемы со сном. В остальном состояние здоровья исполнителя — в норме.

"Ребята, вы что, с ума посходили? Андрей Данилко поправляет свои проблемы со сном. Налаживает циркадные ритмы. Всё остальное — норм", — написал на официальной странице Данилко в "Инстаграме" его менеджер.

В комментариях поклонники Сердючки обрадовались опровержению информации о якобы неизлечимом недуге и пожелали здоровья музыканту. "Искренне рад, что всё это слухи!", "Здоровья нашему любимому исполнителю!", "Скоро выйдет новый хит: "Я здорова как корова" — написали фолловеры.

Ранее украинский продюсер Юрий Никитин, который сотрудничает с Веркой Сердючкой, сообщил о тяжёлой болезни артиста. При этом он не уточнил, какой именно. Отмечалось также, что заболевание Андрея Данилко "гораздо серьёзнее, чем кажется на первый взгляд".

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