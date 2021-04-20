Летний отдых на российских курортах подорожал в среднем на треть в сравнении с 2019 годом

Размещение летом на популярных российских курортах по сравнению с допандемийным 2019 годом в среднем подорожало на треть, рассказал вице-президент, исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков в беседе с kp.ru.

"В сравнении с доковидным 2019 годом размещение летом на популярных наших курортах выросло в цене в среднем на 30%. Это именно в среднем, потому что есть отели, у которых стоимость увеличилась вдвое, а есть и те, у кого цены за два года выросли процентов на 10–15", — поделился Волков.

По его словам, безусловным лидером подорожания стал Крым. Эксперт отметил, что на полуострове плохо с конкуренцией в туристической отрасли, инфраструктура только создаётся. В Краснодарском крае ситуация обстоит чуть лучше. Так, в Сочи наиболее резко дорожают пятизвёздочные отели, что особенно явно прослеживается после ограничения авиасообщения с Турцией. А в отелях среднего класса темпы не такие — там есть конкуренция.

Направления, альтернативные Чёрному морю, например Кавказские Минеральные Воды или Калининград, подорожали скромнее — всего на 10–15%.

При этом отельеры называют длинный список причин повышения стоимости. Они отмечают, что особенно готовились к сезону, поняв, что приедут туристы, привыкшие к европейскому комфорту. Некоторые гостиницы, например, немного модернизировались — построили бассейны, детские площадки и отремонтировали номера.

Как сообщал Лайф, Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Такое решение принял российский оперативный штаб в связи с серьёзным ухудшением эпидемиологической ситуации в этих странах. Так, например, в Турции регистрируют около 60 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки. Для сравнения: в РФ, население которой почти в два раза больше, только около восьми тысяч случаев за день.

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