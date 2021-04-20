Песков рассказал о дальнейшей работе посла США в России
В Кремле считают, что сейчас отношения между двумя государствами находятся в низшей точке.
Джон Салливан. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Возвращение американского посла Джона Салливана в Россию будет зависеть от целесообразности этого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Возвращение обычно послов после завершения консультаций в своих столицах обосновывается в первую очередь целесообразностью. Мы видим, что сейчас отношения находятся в низшей своей точке", — сказал Песков.
Представитель Кремля объяснил, что сейчас есть последствия мер, принятых странами в отношении друг друга. Кроме того, ситуация также обсуждалась в ходе разговора секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и помощника президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джейка Салливана. Песков уточнил, что если целесообразность возвращения дипломата возникнет, тогда он приступит к исполнению своих обязанностей.
При этом ранее портал Axios сообщал о противоположных планах Джона Салливана. Как писало издание, посол придерживается той позиции, что Москва должна "заставить его" уехать, если действительно хочет его отъезда.
Напомним, 16 апреля МИД РФ объявил ответные меры на санкции США, отметив, что эти шаги являются лишь частью имеющихся в распоряжении возможностей. Так, Россия предложит десяти американским дипломатам покинуть страну, а послу Джону Салливану рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций. Также восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе будет закрыт въезд в РФ.
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