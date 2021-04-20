Песков рассказал о дальнейшей работе посла США в России

Возвращение американского посла Джона Салливана в Россию будет зависеть от целесообразности этого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Возвращение обычно послов после завершения консультаций в своих столицах обосновывается в первую очередь целесообразностью. Мы видим, что сейчас отношения находятся в низшей своей точке", — сказал Песков.

Представитель Кремля объяснил, что сейчас есть последствия мер, принятых странами в отношении друг друга. Кроме того, ситуация также обсуждалась в ходе разговора секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и помощника президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джейка Салливана. Песков уточнил, что если целесообразность возвращения дипломата возникнет, тогда он приступит к исполнению своих обязанностей.

При этом ранее портал Axios сообщал о противоположных планах Джона Салливана. Как писало издание, посол придерживается той позиции, что Москва должна "заставить его" уехать, если действительно хочет его отъезда.

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