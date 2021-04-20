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Клубы РПЛ публично поддержали главу судейского комитета РФС за пожизненное отстранение Вилкова

Накануне глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что пожизненно отстранил от судейства Михаила Вилкова.

20 апреля 2021, 10:26

Фото © Александр Демьянчук / ТАСС

Решение Хачатурянца публично поддержали российские клубы. Первым с заявлением выступил "Ростов".

"Футбольный клуб "Ростов" выражает благодарность и полную поддержку Ашоту Рафаиловичу Хачатурянцу в его искренних попытках навести порядок в судействе нашего футбола. За чередой судейских скандалов в РПЛ последовали достаточно жёсткие решения со стороны руководства судейского комитета РФС", — говорится в сообщении.

Следом выступил и московский "Спартак".

"Мы убеждены, что последние жёсткие решения, принятые Ашотом Рафаиловичем после ряда очередных скандалов, должны помочь навести порядок в российском судействе, — говорится на официальном сайте клуба. Знаем, что политика, проводимая комитетом, поддерживается другими российскими футбольными клубами. Желаем ему и дальше добиваться прогресса в этом сложном и очень важном вопросе".

Не остался в стороне и ЦСКА.

"Мы надеемся, что уровень судейства при Ашоте Рафаиловиче будет только расти. Болельщики уже видят положительную динамику: наших арбитров снова приглашают работать на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также на игры сборных", — отмечают армейцы.

Напомним, Вилков был отстранён на длительный срок сразу после матча 11-го тура РПЛ "Краснодар" — "Рубин" (3:1). После паузы его назначили на игру 26-го тура "Локомотив" — "Ростов" (4:1) с условием испытательного срока, но он вновь провалил свою работу.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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