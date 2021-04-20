Клубы РПЛ публично поддержали главу судейского комитета РФС за пожизненное отстранение Вилкова

Решение Хачатурянца публично поддержали российские клубы. Первым с заявлением выступил "Ростов".

"Футбольный клуб "Ростов" выражает благодарность и полную поддержку Ашоту Рафаиловичу Хачатурянцу в его искренних попытках навести порядок в судействе нашего футбола. За чередой судейских скандалов в РПЛ последовали достаточно жёсткие решения со стороны руководства судейского комитета РФС", — говорится в сообщении.

Следом выступил и московский "Спартак".

"Мы убеждены, что последние жёсткие решения, принятые Ашотом Рафаиловичем после ряда очередных скандалов, должны помочь навести порядок в российском судействе, — говорится на официальном сайте клуба. — Знаем, что политика, проводимая комитетом, поддерживается другими российскими футбольными клубами. Желаем ему и дальше добиваться прогресса в этом сложном и очень важном вопросе".

Не остался в стороне и ЦСКА.

"Мы надеемся, что уровень судейства при Ашоте Рафаиловиче будет только расти. Болельщики уже видят положительную динамику: наших арбитров снова приглашают работать на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также на игры сборных", — отмечают армейцы.

Напомним, Вилков был отстранён на длительный срок сразу после матча 11-го тура РПЛ "Краснодар" — "Рубин" (3:1). После паузы его назначили на игру 26-го тура "Локомотив" — "Ростов" (4:1) с условием испытательного срока, но он вновь провалил свою работу.

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