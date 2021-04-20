Стала известна дата рассмотрения жалобы на приговор Кокорину и Мамаеву
Защита спортсменов просит пересмотреть статьи обвинения и снизить наказание.
Павел Мамаев и Александр Кокорин. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Жалобы на приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину будут рассмотрены Вторым кассационным судом 3 июня, сообщили в пресс-службе суда.
По словам пресс-секретаря Динары Муслимовой, которые приводит ТАСС, рассмотрение жалобы пройдёт 3 июня в 10:00.
В жалобе защита Мамаева просит переквалифицировать инкриминированные ему статьи на менее тяжкие и снизить наказание, а защита Кокорина просит приговор полностью отменить и отправить его на новое апелляционное рассмотрение.
Напомним, что Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий осенью 2018 года были арестованы за две драки. Приговор суда был вынесен весной 2019 года, а в сентябре Кокорин и Мамаев вышли по УДО, Протасовицкого освободили спустя два месяца. Ранее приговор по скандальному делу уже был пересмотрен после кассационной жалобы футболистов.
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