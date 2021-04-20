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Стала известна дата рассмотрения жалобы на приговор Кокорину и Мамаеву

Защита спортсменов просит пересмотреть статьи обвинения и снизить наказание.

20 апреля 2021, 08:40
<p>Павел Мамаев и Александр Кокорин. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Павел Мамаев и Александр Кокорин. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Жалобы на приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину будут рассмотрены Вторым кассационным судом 3 июня, сообщили в пресс-службе суда.

По словам пресс-секретаря Динары Муслимовой, которые приводит ТАСС, рассмотрение жалобы пройдёт 3 июня в 10:00.

В жалобе защита Мамаева просит переквалифицировать инкриминированные ему статьи на менее тяжкие и снизить наказание, а защита Кокорина просит приговор полностью отменить и отправить его на новое апелляционное рассмотрение.

Без побоев и хулиганства: Кокорин и Мамаев снова подали жалобы на приговор

Без побоев и хулиганства: Кокорин и Мамаев снова подали жалобы на приговор

Напомним, что Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий осенью 2018 года были арестованы за две драки. Приговор суда был вынесен весной 2019 года, а в сентябре Кокорин и Мамаев вышли по УДО, Протасовицкого освободили спустя два месяца. Ранее приговор по скандальному делу уже был пересмотрен после кассационной жалобы футболистов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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