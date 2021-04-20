Стала известна дата рассмотрения жалобы на приговор Кокорину и Мамаеву

Жалобы на приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину будут рассмотрены Вторым кассационным судом 3 июня, сообщили в пресс-службе суда.

По словам пресс-секретаря Динары Муслимовой, которые приводит ТАСС , рассмотрение жалобы пройдёт 3 июня в 10:00.

В жалобе защита Мамаева просит переквалифицировать инкриминированные ему статьи на менее тяжкие и снизить наказание, а защита Кокорина просит приговор полностью отменить и отправить его на новое апелляционное рассмотрение.