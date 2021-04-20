Италия летом откроет границы для российских туристов

Италия планирует возобновить приём туристов из России, приостановленный из-за пандемии коронавируса, уже летом текущего года. Об этом сообщил журналистам посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.

"Я подтверждаю, что такая возможность уже принимается во внимание. Я считаю, что это наверняка произойдёт этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня, но, несомненно, этим летом туристический поток будет возобновлён", — заявил Терраччано.