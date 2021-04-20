Италия летом откроет границы для российских туристов
Въезд в страну путешественников пока ограничен из-за ситуации с коронавирусом.
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Италия планирует возобновить приём туристов из России, приостановленный из-за пандемии коронавируса, уже летом текущего года. Об этом сообщил журналистам посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.
"Я подтверждаю, что такая возможность уже принимается во внимание. Я считаю, что это наверняка произойдёт этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня, но, несомненно, этим летом туристический поток будет возобновлён", — заявил Терраччано.
Ранее Болгария заявила о начале летнего сезона с 1 мая и работе над открытием границ для россиян. Как стало известно, в связи с открытием курортной зоны страна будет чётко соблюдать все правила безопасности.
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