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Италия летом откроет границы для российских туристов

Въезд в страну путешественников пока ограничен из-за ситуации с коронавирусом.

20 апреля 2021, 08:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Италия планирует возобновить приём туристов из России, приостановленный из-за пандемии коронавируса, уже летом текущего года. Об этом сообщил журналистам посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.

"Я подтверждаю, что такая возможность уже принимается во внимание. Я считаю, что это наверняка произойдёт этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня, но, несомненно, этим летом туристический поток будет возобновлён", — заявил Терраччано.

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Ранее Болгария заявила о начале летнего сезона с 1 мая и работе над открытием границ для россиян. Как стало известно, в связи с открытием курортной зоны страна будет чётко соблюдать все правила безопасности.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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