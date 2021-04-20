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НАК сообщил о предотвращении в России 44 терактов в 2020 году

Была пресечена деятельность 71 законспирированной террористической ячейки.

20 апреля 2021, 08:31
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба НАК</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба НАК

В 2020 году в России было предотвращено 44 теракта, задержано более 800 бандитов и их пособников. Об этом рассказал первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин.

"В прошлом году на стадии подготовки пресечено 96 планировавшихся бандитами нападений. Особо отмечу, что пресечено совершение 44 террористических актов", — сказал он на брифинге.

Кулягин уточнил, что в прошлом году пресекли деятельность 71 законспирированной террористической ячейки, а также было заблокировано 66,5 тысячи террористических онлайн-материалов.

Бортников: В России за два года предотвращены 78 терактов

Бортников: В России за два года предотвращены 78 терактов

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в Крыму сохраняется угроза терактов, а за 2020 год на территории полуострова предотвратили шесть атак.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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