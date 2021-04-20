В России выявили менее 8,5 тысячи новых случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки зафиксировали 8164 случая коронавируса, при этом 12,6% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением CoViD-19.

Отмечается, что наибольшее число новых случаев зарегистрировали в Москве (+1996), Санкт-Петербурге (+687), Подмосковье (+562), Ростовской (+235) и Самарской (+190) областях.

При этом за прошедшие 24 часа полностью излечиться от коронавируса удалось 9631 человеку, а общее количество выздоровевших пациентов достигло 4 343 229. За всё время в России выявили 4 718 854 случая CoViD-19, зарегистрировали 106 307 летальных исходов, из которых 379 — за прошедшие сутки.

Ранее Лайф рассказывал, что с 21 апреля москвичи смогут сделать прививку от коронавируса в ЦУМе. Также выездные бригады вакцинации заработают в торговых центрах "Шангал" и "XL Дмитровка".

Авторы