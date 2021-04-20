Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Попова назвала место России в мире по среднесуточной заболеваемости ковидом

По количеству проведённых тестов страна идёт на пятой позиции среди всех государств.

20 апреля 2021, 07:43
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

В России стабилизируется ситуация с коронавирусной инфекцией, страна находится на 87-м месте по показателям среднесуточной заболеваемости. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Среднесуточная заболеваемость на сегодняшний день в РФ — 5,8, мы находимся на 87-м месте", — сказала она.

Матвиенко: В России наступил постковидный период

Матвиенко: В России наступил постковидный период

По словам Поповой, по количеству тестов РФ располагается на пятой строчке, а ранее находилась на третьей, но из-за ухудшившейся эпидемиологической ситуации во Франции и Италии были вынуждены увеличить темпы тестирования.

На сегодняшний день, уточнила глава Роспотребнадзора, в России выявлено 192 случая заражения британским штаммом CoViD-19 и 21 — южноафриканским.

Учёные доказали, что "британский" коронавирус-мутант не является более смертоносным

Учёные доказали, что "британский" коронавирус-мутант не является более смертоносным

Ранее Попова рассказала о формировании в России двух новых штаммов коронавируса — сибирского и северо-западного. По её словам, эти мутации не свойственны пока ни одному описанному за рубежом штамму.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1