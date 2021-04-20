Попова назвала место России в мире по среднесуточной заболеваемости ковидом
По количеству проведённых тестов страна идёт на пятой позиции среди всех государств.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
В России стабилизируется ситуация с коронавирусной инфекцией, страна находится на 87-м месте по показателям среднесуточной заболеваемости. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Среднесуточная заболеваемость на сегодняшний день в РФ — 5,8, мы находимся на 87-м месте", — сказала она.
По словам Поповой, по количеству тестов РФ располагается на пятой строчке, а ранее находилась на третьей, но из-за ухудшившейся эпидемиологической ситуации во Франции и Италии были вынуждены увеличить темпы тестирования.
На сегодняшний день, уточнила глава Роспотребнадзора, в России выявлено 192 случая заражения британским штаммом CoViD-19 и 21 — южноафриканским.
Ранее Попова рассказала о формировании в России двух новых штаммов коронавируса — сибирского и северо-западного. По её словам, эти мутации не свойственны пока ни одному описанному за рубежом штамму.
Выбор редакции
Попова: В России формируются два новых штамма коронавируса — сибирский и северо-западный
В России выявили менее 8,5 тысячи новых случаев коронавируса
Путин оценил опыт российских врачей в борьбе с коронавирусом
НАК сообщил о предотвращении в России 44 терактов в 2020 году
Захарова назвала маразмом ситуацию с расследованием взрывов на складах с боеприпасами в Чехии
Комментариев: 0