Матвиенко: В России наступил постковидный период

"Я считаю, что постковидный период уже наступил, поэтому в очном режиме всех вас очень рада видеть", — сказала она на открытии заседания научно-экспертного совета.

В последние дни в России выявляют менее девяти тысяч новых случаев ковида. Исключение — 17 апреля, когда выявили чуть больше инфицированных — 9321. Однако резких всплесков заболеваемости пока не наблюдается. Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом в стране как стабильную: Россия занимает пятую строчку по тестированиям в мире, а по среднесуточной заболеваемости находится на 87-й позиции.