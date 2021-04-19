Матвиенко: В России наступил постковидный период
Резких всплесков заболеваемости в стране не наблюдается, эксперты оценивают ситуацию как стабильную.
Валентина Матвиенко. Фото © Совет Федерации
Россия уже вступила в постковидный период, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Я считаю, что постковидный период уже наступил, поэтому в очном режиме всех вас очень рада видеть", — сказала она на открытии заседания научно-экспертного совета.
В последние дни в России выявляют менее девяти тысяч новых случаев ковида. Исключение — 17 апреля, когда выявили чуть больше инфицированных — 9321. Однако резких всплесков заболеваемости пока не наблюдается. Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом в стране как стабильную: Россия занимает пятую строчку по тестированиям в мире, а по среднесуточной заболеваемости находится на 87-й позиции.
Однако, по словам главного санитарного врача, в России формируются свои штаммы коронавируса — сибирский и северо-западный.
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