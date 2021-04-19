Учёные объявили кошек и собак распространителями "британского" штамма коронавируса

"Предок" "британского" штамма коронавируса, который отличается большей заразностью, мог циркулировать среди собак и кошек, но ускользал от внимания медиков. К такому выводу пришли биологи из США и Китая, которые опубликовали своё исследование на bioRxiv.

По мнению учёных, "британский" штамм коронавируса не мог попасть в человеческую популяцию спонтанно или мутировать уже внутри организма людей. Скорее всего, к человеку прицепился его промежуточный вариант, который ранее можно было наблюдать у животных.

"Скорее всего, вирус приобрёл ключевые мутации ещё в то время, когда циркулировал среди собак, норок или кошек. Однако мы не исключаем, что эти первичные штаммы "британского" SARS-CoV-2 просто ускользнули от внимания медиков", — говорится в материалах исследования (перевод по ТАСС).

Ранее в ВОЗ заявили, что люди могут заражать домашних животных коронавирусом. Среди подхвативших заболевание от человека — норки, домашние собаки и кошки, львы, тигры и енотовидные собаки.

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