Учёные объявили кошек и собак распространителями "британского" штамма коронавируса
Оказывается, "предок" этой заразной вариации ковида поражал домашних животных, когда это ещё не было мейнстримом. То есть до того, как вирус добрался до людей.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
"Предок" "британского" штамма коронавируса, который отличается большей заразностью, мог циркулировать среди собак и кошек, но ускользал от внимания медиков. К такому выводу пришли биологи из США и Китая, которые опубликовали своё исследование на bioRxiv.
По мнению учёных, "британский" штамм коронавируса не мог попасть в человеческую популяцию спонтанно или мутировать уже внутри организма людей. Скорее всего, к человеку прицепился его промежуточный вариант, который ранее можно было наблюдать у животных.
"Скорее всего, вирус приобрёл ключевые мутации ещё в то время, когда циркулировал среди собак, норок или кошек. Однако мы не исключаем, что эти первичные штаммы "британского" SARS-CoV-2 просто ускользнули от внимания медиков", — говорится в материалах исследования (перевод по ТАСС).
Ранее в ВОЗ заявили, что люди могут заражать домашних животных коронавирусом. Среди подхвативших заболевание от человека — норки, домашние собаки и кошки, львы, тигры и енотовидные собаки.
Напомним, что в нашей стране зафиксировано 192 случая заражения "британским" штаммом коронавируса и 21 случай — "южноафриканским". А всего за последние сутки в России выявлено 8589 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. Больше всего новых заболевших, как и прежде, в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ростовской и Нижегородской областях.
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