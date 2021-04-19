Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Учёные объявили кошек и собак распространителями "британского" штамма коронавируса

Оказывается, "предок" этой заразной вариации ковида поражал домашних животных, когда это ещё не было мейнстримом. То есть до того, как вирус добрался до людей.

19 апреля 2021, 10:25

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

"Предок" "британского" штамма коронавируса, который отличается большей заразностью, мог циркулировать среди собак и кошек, но ускользал от внимания медиков. К такому выводу пришли биологи из США и Китая, которые опубликовали своё исследование на bioRxiv.

Хозяин, у тебя ковид! Как собака чувствует коронавирус по запаху — видео

Хозяин, у тебя ковид! Как собака чувствует коронавирус по запаху — видео

По мнению учёных, "британский" штамм коронавируса не мог попасть в человеческую популяцию спонтанно или мутировать уже внутри организма людей. Скорее всего, к человеку прицепился его промежуточный вариант, который ранее можно было наблюдать у животных.

"Скорее всего, вирус приобрёл ключевые мутации ещё в то время, когда циркулировал среди собак, норок или кошек. Однако мы не исключаем, что эти первичные штаммы "британского" SARS-CoV-2 просто ускользнули от внимания медиков", — говорится в материалах исследования (перевод по ТАСС).

СМИ подозревают, что собака Джонсона переболела коронавирусом вместе с ним

СМИ подозревают, что собака Джонсона переболела коронавирусом вместе с ним

Ранее в ВОЗ заявили, что люди могут заражать домашних животных коронавирусом. Среди подхвативших заболевание от человека — норки, домашние собаки и кошки, львы, тигры и енотовидные собаки.

Напомним, что в нашей стране зафиксировано 192 случая заражения "британским" штаммом коронавируса и 21 случай — "южноафриканским". А всего за последние сутки в России выявлено 8589 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. Больше всего новых заболевших, как и прежде, в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ростовской и Нижегородской областях.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Не о чем говорить": В центре Гамалеи усомнились, что коронавирус лечится иссык-кульским корнем

16 апреля, 12:15

Пульмонолог назвал число повторно попадающих в больницу ковидных пациентов

сегодня в 09:47

Попова: В России формируются два новых штамма коронавируса — сибирский и северо-западный

сегодня в 08:41

Кремль назвал провокационными заявления Чехии о причастности России к взрыву во Врбетице

сегодня в 11:03

Песков подтвердил, что Путин обсуждал с Байденом попытку госпереворота в Белоруссии

сегодня в 11:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1