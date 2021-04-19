В России за сутки выявили 8,5 тысячи новых случаев ковида

За последние сутки в России выявлено 8589 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

"Из них 12,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 346 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6818 человек", — говорится в сообщении.

Больше всего новых заболевших в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ростовской и Нижегородской областях.

Всего в России выявлено 4 710 690 случаев коронавируса в 85 регионах. Умерло 105 928 пациентов, выздоровело 4 333 598 человек.

Ранее сообщалось, что впервые с января в России выросло число выявленных за неделю случаев коронавируса.

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