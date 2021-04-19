В России зарегистрирован первый экспресс-тест для привившихся от коронавируса

Первый в России экспресс-тест для обнаружения вируснейтрализующих антител после прививки от коронавируса зарегистрирован компанией "Рапид БИО" (резидент Сколково) совместно с компанией "Авивир". Об этом сообщает РБК.

Тест построен на методе иммунохроматографического анализа, для этого необходима капля крови. Узнать результат можно будет через 15 минут, точность составляет 96%. Как отметили разработчики, реагенты теста отвалидированы под вакцины, главным образом под "Спутник V".



По словам сооснователя "Рапид Био" Семёна Покацкого, сделать тест можно и в домашних условиях. В комплекте вместе с ним идут спиртовая салфетка, стерильный ланцет и пипетки для переноса биообразца. Также можно пройти тестирование перед вакцинацией.

Ранее директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о разработке универсальной вакцины, которая будет "своего рода кассетная боеголовка".

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