В Турции опровергли информацию о полном одобрении российской вакцины от ковида

Испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Турции продолжаются, а о её регистрации говорить пока рано. Об этом заявил член научного совета по коронавирусу при Министерстве здравоохранения страны Афшин Эмре Кайыпмаз.

"Я сказал журналисту, что в Турции проводятся испытания российской вакцины, и лишь по некоторым их этапам получены промежуточные положительные результаты. Больше я ничего не говорил. Видимо, журналист не совсем верно понял", — рассказал он в беседе с РИА "Новости", добавив, что уже позвонил в редакцию издания Yeni Şafak и сообщил об ошибке.

В Минздраве Турции эту информацию также подтвердили и отметили, что промежуточные результаты испытаний уже имеются, однако для окончательной регистрации препарата их пока не хватает.

Напомним, ранее турецкое издание Yeni Şafak сообщило о регистрации "Спутника V" в стране со ссылкой на члена научного совета Турции по борьбе с ковидом.

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