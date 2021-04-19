Володин посоветовал Западу озаботиться судьбой Ассанжа и Сноудена

Он напомнил, что оба этих человека действовали в интересах граждан всего мира, однако у западных деятелей "не хватает времени", чтобы сделать заявления в связи с ситуацией вокруг них.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил президенту США, другим западным политикам и деятелям культуры озаботиться судьбой Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена. Так он ответил на их обеспокоенность соблюдением прав человека в России.

"Эти люди, наверное, сильно заняты, возможно, у них не хватает времени, чтобы сделать заявления в связи с ситуацией вокруг Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена. Они оба действовали в интересах граждан всего мира, обнародовав информацию и выступив на защиту прав человека", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.

Володин напомнил, что Ассанж после долгих лет изоляции в эквадорском посольстве сейчас находится в тюрьме и неизвестно, что с ним в данный момент происходит, так как к нему не пускают правозащитников. То же случилось бы и со Сноуденом, не окажись он на территории России, добавляет спикер ГД. По его словам, оба этих человека "не действовали в интересах других стран или финансовых корпораций, они открыли миру правду".

"Можно было бы ожидать, что люди с активной жизненной позицией, политики и деятели культуры выступят с предложением о присуждении им Нобелевской премии мира. Но этого не произошло. Вот если бы Ассанж и Сноуден аналогичные открытия и публикации сделали в отношении России, Китая и ряда других стран, которые составляют конкуренцию или мешают Соединённым Штатам, заявления по их защите и воспеванию как борцов за свободу звучали бы отовсюду", — добавил Володин.

В связи с этим он призвал США "начать с себя" прежде, чем делать заявления о нарушении прав человека в других странах.