Украинский политолог объяснил нежелание НАТО принимать страну в альянс
Он привёл в пример другие страны, которые попали в объединение относительно лёгким путём.
Фото © ТАСС / Zuma / Nicolas Maeterlinck
Требования к проведению реформ на Украине позволят НАТО не брать на себя обязательства в отношении Киева. Об этом заявил украинский политолог Пётр Олещук. По его словам, с 2008 года Североатлантический альянс придерживается формулы: "Давайте реформируйтесь, а мы потом посмотрим".
"Фактически разговоры о реформах на Украине — это удобный механизм не брать на себя конкретные обязательства, одновременно не признавая, что на позицию НАТО влияет в случае Украины "третья сторона" — Россия", — написал он в блоге издания "Главред".
По словам политолога, такое признание было бы для НАТО слишком унизительным. При этом другие восточноевропейские страны попали в альянс в результате политического решения, а не посредством реформ, добавил Олещук. Однако эксперт уверен, что рано или поздно решение о вступлении Украины в НАТО всё же будет принято.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление страны в НАТО единственным путём к деэскалации конфликта в Донбассе. В свою очередь, США отметили, что не против видеть Украину в альянсе, вот только решение о вступлении государства в НАТО будут принимать все его участники.
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