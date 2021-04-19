Как правильно дать деньги в долг, чтобы их вернули: советы эксперта
Главное правило — прописать в договоре все условия и обязательства по займу.
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При передаче денег в долг возникают отношения займа, к которым будут применяться правила, установленные Гражданским кодексом РФ для данного вида договоров, рассказала агентству "Прайм" адвокат, эксперт проекта "Слева направо" Надежда Ермолаева.
"Кодекс содержит ряд оговорок и применительно к формам договора даже между физическими лицами: для сумм, превышающих 10 тысяч рублей, обязательно заключать договор в письменной форме", — объясняет эксперт.
Ермолаева рекомендует фиксировать в договоре все условия и обязательства по сделке. Если в условиях предусмотрены залог или неустойка, то необходимо указать их размер. В случае отсутствия данного пункта в документе требовать возвращения денег кредитор не сможет.
Специалист посоветовала перед передачей денег в долг внимательно ознакомиться с соответствующими нормами Гражданского кодекса РФ или проконсультироваться со специалистом.
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