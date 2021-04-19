Названы регионы России с самым высоким уровнем жизни

Москва заняла первое место по социально-экономическому и экономическому развитию регионов России в 2020 году. На втором и третьем месте вслед за столицей оказались Тюменская и Ленинградская области. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на интегральный рейтинг, составленный Фондом развития гражданского общества по данным Росстата, Росказны, Минфина, ФНС.

По оценке аналитиков, в первой десятке оказались ЯНАО, Московская область, Санкт-Петербург, Магаданская, Иркутская, Калужская области и ХМАО. Во вторую десятку включили Красноярский край, Чукотку, Мурманскую, Владимирскую, Тульскую, Челябинскую, Воронежскую области, Камчатский и Хабаровский края, а также Свердловскую область.

Замыкают рейтинг регионов-лидеров Белгородская область, Башкирия, Татарстан, Сахалинская и Рязанская области.

Отмечается, что по уровню зарплаты по итогам 2020 года лидирует Магаданская область. Далее расположились Чукотка, ЯНАО, Москва и Сахалинская область. Уровень стоимости жизни выше всего в Магаданской области. После неё следуют ЯНАО, Сахалинская область, Чукотка и Москва.

Ранее Лайф писал о том, что Медведев напомнил о средней зарплате россиян в 2000 году.

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