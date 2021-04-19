Пять человек были ранены в результате стрельбы в Луизиане
На место происшествия стянуто 21 полицейское подразделение.
Видео © Соцсети
По меньшей мере пять человек были ранены при стрельбе в городе Шривпорт в американском штате Луизиана. Об этом сообщил телеканал KSLA news со ссылкой на заявление местной полиции.
Правоохранителям поступил сигнал о стрельбе 18 апреля в 21:02 (5:02 мск 19 апреля). На место происшествия прибыло 21 полицейское подразделение. Раненых доставили в городскую больницу, о стрелке ничего не сообщается.
Ранее перестрелка произошла на территории одного из жилых комплексов на северо-западе города Остин, штат Техас. В результате погибло три человека. Всех местных жителей попросили найти убежище на время операции. Полиция продолжает поиски стрелка.
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