"Члену экипажа стало плохо": Летевший в Японию "боинг" экстренно сел в Новосибирске

Самолёт Boeing Dreamline японской авиакомпании рейсом Париж – Токио экстренно приземлился в новосибирском аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"Самолёт Boeing 787-800 Dreamliner. Члену экипажа стало плохо, в связи с чем была совершена экстренная посадка", — объяснили в аэропорту в беседе с ТАСС.

Другие подробности ЧП не приводятся. Согласно данным портала Flightradar, "боинг" приземлился в новосибирском аэропорту в 09:55 (05:55 мск).

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