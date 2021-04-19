"Члену экипажа стало плохо": Летевший в Японию "боинг" экстренно сел в Новосибирске
Посадка прошла успешно. Воздушное судно направлялось в японскую столицу из Парижа.
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Самолёт Boeing Dreamline японской авиакомпании рейсом Париж – Токио экстренно приземлился в новосибирском аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
"Самолёт Boeing 787-800 Dreamliner. Члену экипажа стало плохо, в связи с чем была совершена экстренная посадка", — объяснили в аэропорту в беседе с ТАСС.
Другие подробности ЧП не приводятся. Согласно данным портала Flightradar, "боинг" приземлился в новосибирском аэропорту в 09:55 (05:55 мск).
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