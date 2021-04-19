Исхудавший и лысый: Кристиан Бейл кардинально изменился ради "Тора-4" и напугал фанатов

Голливудский актёр Кристиан Бейл, сильно похудевший для роли в супергеройской саге "Тор-4: Любовь и гром", был замечен на отдыхе вместе с семьёй в Австралии. Снимки изрядно потерявшей в весе звезды появились на страницах пользователей в соцсетях.

Как заметили пользователи, Бейл выглядел как человек, страдающий серьёзным заболеванием. Его едва можно было узнать из-за "болезненной худобы" и отсутствия волос. Многие поклонники обеспокоились состоянием здоровья актёра.

Время не щадит супергероев: Как всего за 10 лет изменились актёры из фильма "Тор"

Но были и те, кто призвал восхищаться мастерством перевоплощения талантливого исполнителя. Бейл уже много раз доказывал своё первенство в смене образа. Например, он колоссально набрал массу для фильма "Бэтмен", а также резко похудел ради роли в фильме "Машинист". При этом актёр ранее признавался, что кардинальные изменения вредят его здоровью, и зарёкся толстеть и худеть ради ролей.