Исхудавший и лысый: Кристиан Бейл кардинально изменился ради "Тора-4" и напугал фанатов
Поклонники обеспокоились состоянием здоровья актёра, который, к слову, ранее зарёкся толстеть и худеть ради ролей.
Фото © Twitter / GeekZoneGZ
Голливудский актёр Кристиан Бейл, сильно похудевший для роли в супергеройской саге "Тор-4: Любовь и гром", был замечен на отдыхе вместе с семьёй в Австралии. Снимки изрядно потерявшей в весе звезды появились на страницах пользователей в соцсетях.
#ChristianBale #ThorLoveAndThunder #Gorr pic.twitter.com/zrPlBAIQ55— Dani 🤠 👉 @GeekZoneGZ (@TheGeek_Zone) April 18, 2021
Как заметили пользователи, Бейл выглядел как человек, страдающий серьёзным заболеванием. Его едва можно было узнать из-за "болезненной худобы" и отсутствия волос. Многие поклонники обеспокоились состоянием здоровья актёра.
Но были и те, кто призвал восхищаться мастерством перевоплощения талантливого исполнителя. Бейл уже много раз доказывал своё первенство в смене образа. Например, он колоссально набрал массу для фильма "Бэтмен", а также резко похудел ради роли в фильме "Машинист". При этом актёр ранее признавался, что кардинальные изменения вредят его здоровью, и зарёкся толстеть и худеть ради ролей.
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