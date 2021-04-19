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Исхудавший и лысый: Кристиан Бейл кардинально изменился ради "Тора-4" и напугал фанатов

Поклонники обеспокоились состоянием здоровья актёра, который, к слову, ранее зарёкся толстеть и худеть ради ролей.

19 апреля 2021, 03:21
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/TheGeek_Zone/status/1383723719592345602/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">GeekZoneGZ</a></p>

Фото © Twitter / GeekZoneGZ

Голливудский актёр Кристиан Бейл, сильно похудевший для роли в супергеройской саге "Тор-4: Любовь и гром", был замечен на отдыхе вместе с семьёй в Австралии. Снимки изрядно потерявшей в весе звезды появились на страницах пользователей в соцсетях.

Как заметили пользователи, Бейл выглядел как человек, страдающий серьёзным заболеванием. Его едва можно было узнать из-за "болезненной худобы" и отсутствия волос. Многие поклонники обеспокоились состоянием здоровья актёра.

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Но были и те, кто призвал восхищаться мастерством перевоплощения талантливого исполнителя. Бейл уже много раз доказывал своё первенство в смене образа. Например, он колоссально набрал массу для фильма "Бэтмен", а также резко похудел ради роли в фильме "Машинист". При этом актёр ранее признавался, что кардинальные изменения вредят его здоровью, и зарёкся толстеть и худеть ради ролей.

Авторы
Юлия Коновалова

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