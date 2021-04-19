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Поваленные деревья, оборванные провода: циклон обрушил на Сахалин метель с дождём и ветром — видео

Спасатели просят сахалинцев не покидать населённые пункты до улучшения погоды.

19 апреля 2021, 02:38
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/id247003062" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Оксана Григорьева-Коротун</a></p>

Фото © VK / Оксана Григорьева-Коротун

Действие циклона, под влиянием которого в ночь на понедельник оказался юг Сахалина, распространится на центральную и северную часть острова. В результате регион накрыла сильная метель с ветром и дождём, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС РФ.

"В течение дня 19 апреля на территории Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского, Поронайского и Макаровского районов прогнозируются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Вечером в отдельных районах осадки достигнут градации очень сильных", — говорится в сообщении.

Пресс-служба предупреждает о выпадении мокрого снега на провода ЛЭП на восточном побережье острова. Спасатели просят сахалинцев не покидать населённые пункты до улучшения погоды.

Как сообщается, в ночь на понедельник юг Сахалина оказался под действием циклона, который принёс метель с мокрым снегом, гололёд на дорогах. Снегопады с мокрым снегом продолжаются до сих пор. Жители региона делятся кадрами весенней метели и её последствий: оборванные провода, рухнувшие на машины деревья и ДТП. Из-за снежного циклона в Южно-Сахалинске детям разрешили не идти на уроки.

Ранее Лайф писал о том, что жители Сахалина голыми руками собирают рыбу у берега.

В Южно-Сахалинске автобус с пассажирами улетел в кювет

В Южно-Сахалинске автобус с пассажирами улетел в кювет

Авторы
Юлия Коновалова

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