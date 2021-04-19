Неизвестный открыл стрельбу у McDonald`s в Чикаго, погиб ребёнок

Во время стрельбы ребёнок находился в машине вместе с 29-летним отцом. Мужчину доставили в больницу с тяжёлыми ранениями. Девочка тоже была госпитализирована, но врачи не смогли её спасти. По данным телеканала, неизвестный выстрелил в ребёнка несколько раз. Он скрылся с места происшествия.