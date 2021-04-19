Неизвестный открыл стрельбу у McDonald`s в Чикаго, погиб ребёнок
По данным СМИ, злоумышленник попал в девочку несколько раз.
Неизвестный открыл стрельбу у ресторана McDonald's в американском городе Чикаго. В результате погибла семилетняя девочка, сообщает местный телеканал CBS Chicago со ссылкой на полицию.
Officers work the scene where a child was fatally shot inside a vehicle in a McDonald’s drive through near the intersection of West Roosevelt Road and South Kedzie Avenue in the Homan Square neighborhood Sunday afternoon in Chicago. pic.twitter.com/azdb3TjYhs— armando l sanchez (@mandophotos) April 18, 2021
Во время стрельбы ребёнок находился в машине вместе с 29-летним отцом. Мужчину доставили в больницу с тяжёлыми ранениями. Девочка тоже была госпитализирована, но врачи не смогли её спасти. По данным телеканала, неизвестный выстрелил в ребёнка несколько раз. Он скрылся с места происшествия.
Ранее перестрелка произошла на территории одного из жилых комплексов на северо-западе города Остин, штат Техас. В результате погибло три человека. Всех местных жителей попросили найти убежище на время операции. Полиция продолжает поиски стрелка.
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