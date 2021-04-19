Пуговка из "Папиных дочек" променяла актёрство на работу в фитнес-клубе
Бывшая актриса учится на факультете фундаментальной медицины и параллельно трудится тренером для детей.
Видео © Instagram / toosad_katerinas
Екатерина Старшова, известная широкой российской публике по роли Пуговки в сериале "Папины дочки", работает в фитнес-клубе тренером для детей. В своём инстаграм-аккаунте повзрослевшая бывшая актриса приглашает к себе на мастер-классы по танцам.
"Я приглашаю вас на свой танцевальный мастер-класс. Может прийти любой желающий возрастом от 11 лет", — говорит девушка в сториз.
19-летняя знаменитость в соцсетях также рассказала о том, что выбрала для себя далёкую от шоу-бизнеса стезю. Она учится в МГУ на факультете фундаментальной медицины и планирует связать свою жизнь с фармацевтикой.
С момента закрытия полюбившегося зрителям сериала прошло уже почти восемь лет. Ранее Лайф рассказывал о встрече Екатерины Старшовой со своим взрослым коллегой по цеху — Александром Олешко, которого в киношном детстве она называла Аллигатором. Актёр отметил, что Пуговка осталась только на экране.
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