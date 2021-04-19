На Украине захотели декоммунизировать кухню

Украинцам в процессе поиска себя как народа следует произвести декоммунизацию национальной кухни, заявил Евгений Клопотенко, один из самых известных шеф-поваров страны, в разговоре с польским изданием Nowa Europa Wschodnia.

"Следует взять себя в руки и склонить людей не следовать навязанным им в прошлом образцам, а начать формировать культурную традицию своего собственного народа", — призывает Клопотенко.

Шеф-повар считает, что сделать это можно с помощью системы налогов и сборов. Так, желающих сохранить советские пищевые традиции он рекомендует наказывать гривной. Для некоторых продуктов и блюд Клопотенко призывает ввести 20 процентов налога. Вместе с тем повар считает, что необходимой для таких решений политической воли у страны нет, поэтому ей остаётся продолжать "раскручивать" борщ.

А ранее Лайф писал, что американский телеканал CNN включил борщ в мировую двадцатку вкуснейших супов. В список вошли харчо, том ям и рамэн.

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