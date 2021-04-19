"Просто в шоке": В треш-шоу "Маска" рассекретили личность Слоника
Участнице удалось остаться инкогнито для всех, кроме друга её семьи. И тот признался, что угадал случайно.
Наталья Ионова, более известная под творческим псевдонимом Глюкоза, появилась на теле-шоу "Маска" в образе Слоника и произвела фурор. Певица в качестве приглашённого гостя выступила с хитом группы Cream Soda "Плачу на техно". Жюри терялось в догадках, кто бы это мог быть.
Судьи сразу поняли, что перед ними девушка. Но сама личность так и оставалась нераскрытой. Предположений было много: актрисы Алла Михеева, Анна Ардова, певица Ани Лорак, телеведущая Эвелина Блёданс. И только шоумен Александр Ревва озвучил настоящее имя звезды, он сказал, что это Глюкоза. Наталья Ионова, сняв маску, призналась, что "просто в шоке от того, какой классный этот проект", и объяснила, почему Ревва её раскрыл.
"А всё потому, что Ревва практически живёт у нас дома. А я у него. Я не знаю как, Саша, от тебя ещё скрываться. Жюри поклон. И отдельный поклон тем, кто в этих куклах проживает не один день, а недели", — сказала Глюкоза.
Ревва парировал ироничное обвинение звезды тем, что он сказал наугад. А телеведущая Регина Тодоренко отметила, что в проекте давно ждали появления Глюкозы. Члены жюри высоко оценили творческий номер специального гостя.
Ранее Лайф писал, что в новом выпуске телешоу "Маска" разоблачили Носорога. Выяснилось, что за личиной рогатого зверя скрывался Кирилл Туриченко из "Иванушек International". Артист заплакал, когда произносил речь перед жюри.
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