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Категорий: 18

"Слёзы счастья": В треш-шоу "Маска" раскрыли личность носорога

Скрывавшийся за личиной рогатого зверя артист считал, что вылетит гораздо раньше.

18 апреля 2021, 17:10
<p>Кадр из видео © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=J9oggYslSAk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">НТВ</a></p>

Кадр из видео © НТВ

В новом выпуске треш-шоу "Маска" раскрыли личность носорога. Выяснилось, что за личиной рогатого зверя скрывался Кирилл Туриченко из "Иванушек International". Артист заплакал, когда произносил речь перед жюри.

"Всегда думал об этой финальной речи. Очень рад, что у меня такой шанс появился и стою здесь на этой сцене. Думал, что "вылечу" раньше, честно говоря. Но тот шанс, где мне дали здесь проявить себя, и как это произошло. Мне это очень дорого. Мне этого очень не хватало", — сказал Туриченко в эфире канала НТВ.

В ответ ведущий шоу заявил, что это "слёзы счастья".

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Ранее Лайф писал, что юморист Юрий Гальцев отреагировал на слухи о своём участии в треш-шоу "Маска". А ещё в минувшем выпуске данной передачи был разоблачён Белый Орёл. Им оказался певец Марк Тишман, который исполнял песни разными голосами.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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