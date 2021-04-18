"Слёзы счастья": В треш-шоу "Маска" раскрыли личность носорога

"Всегда думал об этой финальной речи. Очень рад, что у меня такой шанс появился и стою здесь на этой сцене. Думал, что "вылечу" раньше, честно говоря. Но тот шанс, где мне дали здесь проявить себя, и как это произошло. Мне это очень дорого. Мне этого очень не хватало", — сказал Туриченко в эфире канала НТВ.