В Госдуме предложили освободить пенсионеров от налога по вкладам

Максимальный размер не облагаемого НДФЛ дохода призвали установить в 12 прожиточных минимумов в год.

В Госдуму собираются внести законопроект с предложением освободить неработающих пенсионеров от НДФЛ на доходы от банковских вкладов. Однако у льготы будут ограничения, сообщает пресс-служба одного из авторов документа, первого зампредседателя Комитета по бюджету и налогам Михаила Щапова.

"Есть немалое количество пенсионеров, которые годами откладывали на банковских счетах небольшие суммы, чтобы в старости получить дополнительные доходы. <...> Нельзя лишать неработающих пенсионеров источника честно накопленного дополнительного дохода", — сказал парламентарий РИА "Новости".

Согласно документу, максимальный размер не облагаемого налогом дохода предлагается установить в 12 прожиточных минимумов пенсионера в год. По текущей ставке рефинансирования у Центробанка от НДФЛ освобождены вклады до трёх миллионов рублей. Щапов считает нужным внести поправки до конца года, чтобы пенсионеры не успели "лишиться денег".