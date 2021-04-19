В Госдуме предложили освободить пенсионеров от налога по вкладам
Максимальный размер не облагаемого НДФЛ дохода призвали установить в 12 прожиточных минимумов в год.
Фото © Shutterstock
В Госдуму собираются внести законопроект с предложением освободить неработающих пенсионеров от НДФЛ на доходы от банковских вкладов. Однако у льготы будут ограничения, сообщает пресс-служба одного из авторов документа, первого зампредседателя Комитета по бюджету и налогам Михаила Щапова.
"Есть немалое количество пенсионеров, которые годами откладывали на банковских счетах небольшие суммы, чтобы в старости получить дополнительные доходы. <...> Нельзя лишать неработающих пенсионеров источника честно накопленного дополнительного дохода", — сказал парламентарий РИА "Новости".
Согласно документу, максимальный размер не облагаемого налогом дохода предлагается установить в 12 прожиточных минимумов пенсионера в год. По текущей ставке рефинансирования у Центробанка от НДФЛ освобождены вклады до трёх миллионов рублей. Щапов считает нужным внести поправки до конца года, чтобы пенсионеры не успели "лишиться денег".
С 1 мая изменится размер и график получения пенсий: кого ждут доплаты, а кому перечислят деньги досрочно
Ранее Лайф разбирался, кому в 2021 году положены две пенсии, а кому — ни одной. Иногда дополнительные выплаты можно получать от государства абсолютно официально.
Выбор редакции
С 1 мая изменится размер и график получения пенсий: кого ждут доплаты, а кому перечислят деньги досрочно
"Больной человек": В Госдуме жёстко раскритиковали экс-президента Эстонии после предложения не пускать россиян в ЕС
Учёный предупредил россиян о грядущих новых опасностях
"Члену экипажа стало плохо": Летевший в Японию "боинг" экстренно сел в Новосибирске
В Гидрометцентре предупредили москвичей о мокром снеге
Комментариев: 0