В Гидрометцентре предупредили москвичей о мокром снеге

В Москве 20 и 21 апреля ожидается мокрый снег с дождём, в ночь на среду выпадет пятая часть месячной нормы осадков. Температура воздуха в европейской части России на следующей неделе понизится, это связано с влиянием циклона, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Небольшие осадки будут постоянно, но они будут настолько небольшими и не повсеместными, что кто-то их заметит, а кто-то нет... В ночь на среду наиболее заметные осадки, и они уже будут не только в виде дождя, но и большая вероятность мокрого снега", — сказал Вильфанд.

К середине недели, по его словам, по сравнению с прошлой неделей похолодает на 10 градусов. Также к среде в центре Европейской России ожидаются перепады атмосферного давления, самый большой из них — в Москве. За вторник, 20 апреля, давление понизится на 15 миллиметров ртутного столба меньше чем за сутки.

"В ночь на среду — от одного до шести градусов. Похолодание сильнейшее, на десять градусов температура понизится, но при этом она будет около нормы, но не ниже. Вот такой и должен быть апрель", — отметил Вильфанд.

При этом синоптик сообщил, что заморозков в этот период не ожидается. Циклон пройдёт быстро, уже в четверг, 22 апреля, ожидается потепление, температура повысится до 13–18 градусов, заключил Вильфанд.

Между тем Сахалин уже принял на себя первый удар циклона. В результате регион накрыла сильная метель с ветром и дождём. Спасатели просят сахалинцев не покидать населённые пункты до улучшения погоды.

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