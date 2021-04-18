С 1 мая изменится размер и график получения пенсий: кого ждут доплаты, а кому перечислят деньги досрочно

Лайф выяснил, что нового ждёт пенсионеров в мае, как изменится график выплат на праздниках и кто получит доплату ко Дню Победы.

С 1 мая 2021 года будут пересчитаны размеры доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Речь идёт о дополнительном соцобеспечении. На него имеют право, в частности, пилоты, штурманы, некоторые категории инженеров, механиков и радистов.

— Они получают ежемесячную доплату к пенсии за счёт взносов, которые платит работодатель. Право на такую доплату имеют пенсионеры при наличии выслуги в должности члена лётного экипажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. Если человек уходит из профессии по состоянию здоровья, то он всё равно может получать доплату. Правда, в том случае, если стаж работы в соответствующей профессии — не менее 20 лет у мужчин и 15 лет у женщин, — рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

Тут есть ещё один нюанс. Человек должен выйти на пенсию с должности, которая даёт право на доплату. Если он потом поправит здоровье и снова устроится на работу, то перестанет получать эти деньги.

Доплаты пересчитываются ежеквартально. В том числе с 1 мая.

— Также с 1 мая пересчитывают доплату пенсионерам, которые работали в отдельных категориях угольной промышленности. Право на неё имеют люди, трудившиеся в организациях этого профиля полный рабочий день. Если человек был занят на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля и сланца и на строительстве шахт, то для получения выплаты ему нужно иметь не менее 25 лет стажа. Для представителей ведущих профессий отрасли (например, горнорабочих и забойщиков) достаточно отработать 20 лет, — пояснила Оксана Красовская.

Кроме того, в мае будет несколько изменений в выплатах, которые коснутся практически всех пенсионеров. В связи с майскими праздниками изменится график получения выплат. В каждом регионе могут быть свои изменения, но общий принцип одинаков. Те, кому начисляют пенсию в первых числах месяца (с 1-го по 3-е число), получат её досрочно — до 30 апреля. Тем, кто получает пенсию или другие выплаты с 8-го по 10-е число, деньги будут начислены с 4 по 7 мая.

— Единовременную федеральную выплату ко Дню Победы получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны. В 2021 году она составит десять тысяч рублей. Деньги будут перечислены вместе с пенсией за май. Помимо федеральной доплаты ко Дню Победы существуют региональные. Их размер устанавливается местными органами власти. В среднем они составляют от двух до 25 тысяч рублей. Доплаты положены ветеранам, блокадникам и труженикам тыла, — рассказала партнёр управляющей компании PG Partners Светлана Петрикова.

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