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Контроль над дорожными знаками могут вернуть ГИБДД

Данная процедура из полномочий ведомства была исключена в 2013 году и передана местным властям.

19 апреля 2021, 04:03
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Дмитрий Ермаков</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Дмитрий Ермаков

Правительственная комиссия одобрила поправки к закону "Об организации дорожного движения", согласно которым контроль над дорожными знаками снова вернётся в ведомство МВД. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Документ предполагает, что власти всех уровней обяжут согласовывать схемы расстановки знаков, светофоров, разметки и камер на дорогах с подразделениями МВД – ГИБДД. Данная процедура из полномочий министерства была исключена в 2013 году и передана местным властям.

Согласовывать ПОДД не придётся в двух случаях — это аварийно-восстановительные работы после ЧП и ДТП, когда движение ограничивается на срок не более двух суток, и проведение массовых мероприятий на дорогах длительностью не более суток. Законопроект также предполагает освободить власти от необходимости информировать население о новых платных парковках через периодические печатные издания и ограничиться лишь Интернетом.

По данным газеты, правительственная комиссия "в целом" одобрила поправки и рекомендовала их к рассмотрению на заседании кабмина.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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