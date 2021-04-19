В Британии машины с автопилотом не принимают темнокожих и женщин за "людей"

По данным газеты, после проведённых испытаний комиссия пришла к выводу, что автопилот не может "увидеть" "не белых и не мужчин". Такие настройки представляют серьёзную опасность для пешеходов, ведь если автомобиль не считает темнокожих или женщин за "людей", то автопилот может начать сбивать их, не принимая всерьёз как участников дорожного движения.