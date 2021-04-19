В Британии машины с автопилотом не принимают темнокожих и женщин за "людей"
В расизме и сексизме автомобилей обвинили инженеров-разработчиков.
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В Великобритании новое поколение автопилотируемых машин уличили в расизме и сексизме. Эти транспортные средства оказались неспособны "увидеть" чернокожих и женщин, пишет британское издание Sunday Times.
По данным газеты, после проведённых испытаний комиссия пришла к выводу, что автопилот не может "увидеть" "не белых и не мужчин". Такие настройки представляют серьёзную опасность для пешеходов, ведь если автомобиль не считает темнокожих или женщин за "людей", то автопилот может начать сбивать их, не принимая всерьёз как участников дорожного движения.
Как замечает издание, расизм в этой нелепой ситуации нужно искать на более глубоком уровне — уровне разработки. Инженеры, спроектировавшие автопилот, молодые белые цисгендерные люди, которым сложно поставить себя на место другого человека, поэтому случаются такие курьёзы.
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