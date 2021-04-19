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Критик Соседов назвал Валю Карнавал курицей из-за конфликта с Долиной

Музыкальный эксперт считает, что народная певица — человек принципиальный и её специально спровоцировали.

19 апреля 2021, 04:24
<p>Фото © YouTube-шоу / <a href="https://youtu.be/eSVzljey0PI" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gazgolder</a></p>

Фото © YouTube-шоу / Gazgolder

Музыкальный критик Сергей Соседов не остался в стороне и прокомментировал череду публичных скандалов с участием народной артистки России Ларисы Долиной. Он считает, что вины певицы в этом нет, она просто принципиальный человек.

"Этот самый Галкин какую-то курицу посадил рядом с ней (Долиной. — Прим. ред.). Это было оскорбительно для Долиной, просто оскорбительно... Это неприлично — такие делать вещи, поэтому здесь не Лариса виновата", — объяснил эксперт в области шоу-бизнеса в беседе с ФАН.

"Ждала, что приобнимет её по-матерински": Дочь Долиной высказалась о конфликте певицы с Валей Карнавал

"Ждала, что приобнимет её по-матерински": Дочь Долиной высказалась о конфликте певицы с Валей Карнавал

Не успели пользователи соцсетей перевести дух после громкого скандала Долиной и блогера Вали Карнавал на шоу Максима Галкина, как очередные вести с экрана: народная артистка вступила в перепалку с Михаилом Гребенщиковым на съёмках шоу "Ну-ка все вместе!". По мнению Соседова, и в том и другом случае виноваты те, кто провоцирует знаменитую артистку.

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"Разве я приношу вред окружающим?" Валя Карнавал ответила на слова Долиной о её бездарности

Напомним, ранее критик вступился за певицу Юлию Zivert. Когда в соцсетях появилась информация о том, что раньше она танцевала в клубах и барах, Сергей Соседов отметил, что всем с чего-то приходилось начинать. По мнению мужчины, от танцевального опыта артистки её вокальные данные и музыкальный талант лучше не становятся, а значит, вопрос этот совершенно незначительный.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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