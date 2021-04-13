"Да хоть стриптиз танцует": Музыкальный критик высказался о тайном прошлом певицы Zivert в гоу-гоу

Недавно в соцсетях появились откровенные фото певицы Zivert, которые доказывали, что девушка работала танцовщицей в клубах и барах Москвы. Эта тема породила множество споров и дискуссий, не удержался от комментария и музыкальный критик и шоумен Сергей Соседов. Мужчина отметил, что всем с чего-то приходилось начинать.

Каждый где-то работал и каждый где-то начинал. Кто-то дворы мёл. <...> Она может заниматься чем угодно, это её священное римское право, как каждого из нас. Она могла и стриптиз танцевать у шеста — это никак не бросает на неё никакой тени, это просто констатация факта

Эксперт заявил Лайфу, что все работы имеют право на существование, главное — чтобы не нарушался закон и права других людей. Сергей Соседов подчеркнул, что прошлое Юлии Zivert в качестве танцовщицы гоу-гоу никак не влияет на её настоящую карьеру. Критик также предупредил, что он не пытается встать на сторону певицы, ведь в профессиональном плане он её совершенно не уважает и считает бесталанной.