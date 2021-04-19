В Турции одобрили производство вакцины "Спутник V"

В Турции одобрили производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил член научного совета страны по борьбе с ковидом, доктор Афшин Эмре Кайыпмаз.

"В Турции были проведены некоторые испытания на этапе производства вакцины, и связанная с этим процессом фирма после соответствующего запроса получила одобрение", — приводит его слова газета Yeni Şafak.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил об окончании переговоров о покупке российского "Спутника V". Он выразил надежду, что Австрия сможет приобрести миллион доз препарата. А глава Евросовета Шарль Мишель заявил о разногласиях среди стран ЕС по поводу вакцины. По его словам, обычные граждане проявляют всё больше нетерпения, так как хотят сделать прививку.