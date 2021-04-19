В России появится короткий номер для обращений в аппарат детского омбудсмена

Проект уже одобрен президентом РФ и будет нацелен на оказание не только экстренной помощи, но и на консультирование по повседневным вопросам.

В России появится система автоматической обработки сообщений в Аппарат уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка. Как рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова, работа ведётся при участии Минцифры.

"Есть готовый цифровой продукт — информационная система, позволяющая обрабатывать обращения человека, которые связаны не только с экстренными случаями, но и с любыми тревожными сигналами, в том числе простыми вопросами из повседневной жизни. <...> Предполагается, что это будет трёхзначный номер", — рассказала она в беседе с РИА "Новости".

По словам Кузнецовой, система будет автоматически определять характер запроса и в соответствии с обработанной информацией осуществлять маршрутизацию обращения. Проект уже получил одобрение со стороны президента России, добавила омбудсмен.

"Мне сейчас очень радостно, что этот формат поддержан. Более того, он вписывается в разрабатываемую сегодня цифровую систему. Для нас важно, чтобы маршрутизация обращений была без лишних проблем для всех", — подчеркнула Кузнецова.