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В России появится короткий номер для обращений в аппарат детского омбудсмена

Проект уже одобрен президентом РФ и будет нацелен на оказание не только экстренной помощи, но и на консультирование по повседневным вопросам.

19 апреля 2021, 05:20
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин </p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

В России появится система автоматической обработки сообщений в Аппарат уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка. Как рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова, работа ведётся при участии Минцифры.

"Есть готовый цифровой продукт — информационная система, позволяющая обрабатывать обращения человека, которые связаны не только с экстренными случаями, но и с любыми тревожными сигналами, в том числе простыми вопросами из повседневной жизни. <...> Предполагается, что это будет трёхзначный номер", — рассказала она в беседе с РИА "Новости".

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По словам Кузнецовой, система будет автоматически определять характер запроса и в соответствии с обработанной информацией осуществлять маршрутизацию обращения. Проект уже получил одобрение со стороны президента России, добавила омбудсмен.

"Мне сейчас очень радостно, что этот формат поддержан. Более того, он вписывается в разрабатываемую сегодня цифровую систему. Для нас важно, чтобы маршрутизация обращений была без лишних проблем для всех", — подчеркнула Кузнецова.

Ранее Лайф рассказывал, что у россиян появится возможность признания себя банкротом во внесудебном порядке — через портал "Госуслуги".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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