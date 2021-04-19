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Британия примет новый закон по защите от "враждебных стран"

Чтобы объявить подробности нововведения, Борис Джонсон воспользуется речью королевы.

19 апреля 2021, 05:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти Великобритании введут новый закон "о враждебных государствах", таких как Россия или Китай. Документ обяжет лиц, работающих в королевстве от имени иностранных правительств, зарегистрировать своё присутствие, сообщает The Times.

Новый законопроект будет относится в том числе к консультантам, журналистам и специалистам по связям с общественностью. Невыполнение этого требования будет уголовным преступлением. По данным издания, премьер-министр Британии Борис Джонсон воспользуется речью королевы 11 мая, чтобы объявить о принятии новой нормы.

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Также Правительство Великобритании обновит закон о государственной тайне, чтобы его можно было использовать против лиц, которые пытаются "подорвать интересы страны" из-за рубежа, включая киберхакеров, работающих от имени враждебных государств.

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А также планируется изменить термины, фигурирующие в законе. Многие члены правительства назвали их архаичными. Сейчас незаконным действием считается хищение "схемы, плана, модели, которые могут прямо или косвенно быть полезны для врага". Правительство же планирует заменить это на "документ, информацию или что-либо другое", что может быть полезно иностранным государствам.

Ранее Минобороны Соединённого Королевства объявило, что Россия несёт "величайшую ядерную и военную угрозу европейской безопасности".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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