Предполагается, что у таких семей будет право выбора между льготным проездом на общественном транспорте либо использованием личного авто.

В Госдуме предложили предоставить многодетным семьям топливные карты с ежемесячным лимитом до 30 литров бензина. Автором инициативы выступил член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин. Обращение с данной идеей он адресовал на имя заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, информирует RT.

"Прошу вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, рассмотреть возможность введения бесплатных топливных карт для многодетных семей и включения данной инициативы в государственную программу поддержки семей с детьми", — говорится в письме.

Суть предложения состоит в том, чтобы предоставить данным семьям выбор — использовать бесплатный проезд на общественном транспорте либо личное авто. Такая мера, полагает Березин, направлена на установление социальной справедливости.