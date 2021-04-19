В Госдуме предложили предоставить многодетным семьям топливные карты
Предполагается, что у таких семей будет право выбора между льготным проездом на общественном транспорте либо использованием личного авто.
Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
В Госдуме предложили предоставить многодетным семьям топливные карты с ежемесячным лимитом до 30 литров бензина. Автором инициативы выступил член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин. Обращение с данной идеей он адресовал на имя заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, информирует RT.
"Прошу вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, рассмотреть возможность введения бесплатных топливных карт для многодетных семей и включения данной инициативы в государственную программу поддержки семей с детьми", — говорится в письме.
Суть предложения состоит в том, чтобы предоставить данным семьям выбор — использовать бесплатный проезд на общественном транспорте либо личное авто. Такая мера, полагает Березин, направлена на установление социальной справедливости.
Ранее Лайф рассказывал, что в России матери-одиночки могут получить дополнительные выплаты. Не исключено, что главные предложения по их поддержке президент РФ Владимир Путин огласит в Послании Федеральному собранию.
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