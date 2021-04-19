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МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях

Любые агрессивные действия участников несанкционированных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с правоохранителями будут расценены как угроза общественной безопасности и немедленно пресечены, отметили в министерстве.

19 апреля 2021, 10:01

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Министерство внутренних дел призвало граждан России отказаться от участия в несогласованных акциях. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

"В ряде интернет-ресурсов, социальных сетях и мессенджерах распространяются сообщения о запланированных несогласованных публичных мероприятиях в субъектах Российской Федерации. Напоминаем, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры, направленные на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции CoViD-19. Кроме того, в соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" запрещено проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб", — говорится в заявлении.

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МВД РФ призывает граждан отказаться от участия в незаконных акциях, а также от посещения мест их проведения, заявленных организаторами. Ведь в условиях массового скопления людей повышается риск заражения ковидом. Кроме того, возможны провокации со стороны деструктивно настроенных лиц.

"Не подвергайте угрозе своё здоровье и безопасность. Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних", — отметили в министерстве.

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В ведомстве добавили, что не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка в регионах. Отмечается, что любые агрессивные действия участников незаконных акций и попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур будут расценены как угроза общественной безопасности и немедленно пресечены. Нарушителей же привлекут к ответственности.

Ранее сообщалось, что участник несогласованной акции, распыливший газ в лицо омоновцу, получил 3,5 года колонии. Молодого человека задержали 3 февраля. В ходе допроса он признал вину.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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