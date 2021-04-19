Пульмонолог назвал число повторно попадающих в больницу ковидных пациентов

Около 29% ковидных пациентов после выписки снова попадают на больничные койки. Об этом рассказал академик РАН, председатель правления Российского респираторного общества, врач-пульмонолог Александр Чучалин, пишет kp.ru.

"Недавно опубликованы данные исследователей из Великобритании о том, какая доля людей, переболевших ковидом, вновь возвращается в больницы после выписки. Из каждых десяти человек в среднем трое (около 29%) снова нуждаются в госпитализации", — сказал Чучалин на онлайн-собрании РАН, посвящённом реабилитации после коронавируса.

Причиной постковидного синдрома является то, что у некоторых людей развиваются очень серьёзные осложнения, которые невозможно лечить без наблюдения врачей в стационаре. Также исследование британских специалистов свидетельствует, что 12% пациентов, выписанных после ковида, умирают от последствий болезни.

В США статистика показывает схожие результаты. Один из центральных госпиталей Нью-Йорка опубликовал данные, наблюдая за 11 с лишним тысячами больных в течение трёх месяцев. 15,5% выписанных пациентов повторно оказались в больнице. Одной из наиболее частых причин госпитализации стали нарушения системы свёртываемости крови, возникшие вследствие осложнения после коронавируса.

Ранее эксперты подробно рассказали Лайфу, как избавиться от симптомов после коронавируса.

Авторы