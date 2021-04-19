Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Пульмонолог назвал число повторно попадающих в больницу ковидных пациентов

Основной причиной являются осложнения, которые невозможно лечить без постоянного наблюдения медиков.

19 апреля 2021, 09:47
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Около 29% ковидных пациентов после выписки снова попадают на больничные койки. Об этом рассказал академик РАН, председатель правления Российского респираторного общества, врач-пульмонолог Александр Чучалин, пишет kp.ru.

"Недавно опубликованы данные исследователей из Великобритании о том, какая доля людей, переболевших ковидом, вновь возвращается в больницы после выписки. Из каждых десяти человек в среднем трое (около 29%) снова нуждаются в госпитализации", сказал Чучалин на онлайн-собрании РАН, посвящённом реабилитации после коронавируса.

Академик рассказал о случаях хронического ковида

Академик рассказал о случаях хронического ковида

Причиной постковидного синдрома является то, что у некоторых людей развиваются очень серьёзные осложнения, которые невозможно лечить без наблюдения врачей в стационаре. Также исследование британских специалистов свидетельствует, что 12% пациентов, выписанных после ковида, умирают от последствий болезни.

В США статистика показывает схожие результаты. Один из центральных госпиталей Нью-Йорка опубликовал данные, наблюдая за 11 с лишним тысячами больных в течение трёх месяцев. 15,5% выписанных пациентов повторно оказались в больнице. Одной из наиболее частых причин госпитализации стали нарушения системы свёртываемости крови, возникшие вследствие осложнения после коронавируса.

"Чем легче болезнь, тем хуже последствия": Россиян предупредили о пугающей особенности постковидного синдрома

"Чем легче болезнь, тем хуже последствия": Россиян предупредили о пугающей особенности постковидного синдрома

Ранее эксперты подробно рассказали Лайфу, как избавиться от симптомов после коронавируса.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Учёные объявили кошек и собак распространителями "британского" штамма коронавируса

сегодня в 10:25

Врач рассказал о русском корнеплоде с волшебными свойствами

сегодня в 01:43

Попова: В России формируются два новых штамма коронавируса — сибирский и северо-западный

сегодня в 08:41

Кремль назвал провокационными заявления Чехии о причастности России к взрыву во Врбетице

сегодня в 11:03

Песков подтвердил, что Путин обсуждал с Байденом попытку госпереворота в Белоруссии

сегодня в 11:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1