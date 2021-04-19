В России расширили льготную ипотеку для семей с детьми на строительство частных домов
В правительстве рассчитывают, что улучшить жилищные условия, в том числе осуществить мечту ребёнка, смогут более 20 тысяч семей.
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Правительство РФ расширило программу предоставления льготной ипотеки для семей с детьми. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание.
"Мы расширяем возможность взять льготную ипотеку и на строительство жилого дома. Рассчитываем, что более 20 тысяч семей смогут улучшить жилищные условия, в том числе осуществить мечту своего ребёнка об отдельной комнате", — сказал он.
Напомним, в 2020 году президент России Владимир Путин объявил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5%. Она действует до 1 июля. По этой программе можно купить жильё комфорткласса стоимостью до шести миллионов рублей, в крупнейших агломерациях (Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти) — до 12 миллионов. При этом позже правительство снизило первоначальный взнос по этой ипотеке с 20 до 15%. А Сбербанк увеличил срок льготной ипотеки до 30 лет.
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