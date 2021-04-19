В России расширили льготную ипотеку для семей с детьми на строительство частных домов

Правительство РФ расширило программу предоставления льготной ипотеки для семей с детьми. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание.

"Мы расширяем возможность взять льготную ипотеку и на строительство жилого дома. Рассчитываем, что более 20 тысяч семей смогут улучшить жилищные условия, в том числе осуществить мечту своего ребёнка об отдельной комнате", — сказал он.